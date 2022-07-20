IKEA сняла ограничение в 15 минут на покупки при распродаже

Уходящая из России шведская компания IKEA отказалась от ограничения по времени пребывания на сайте в 15 минут для участников прощальной онлайн-распродажи. Это следует из заявления, размещенного на сайте сети магазинов товаров для дома.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. У вас достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершить покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение десяти минут система вернет вас обратно в очередь», — отмечается в новом сообщении компании.

Для пользователей, которые заходят на сайт интернет-магазина IKEA, время ожидания может составить от нескольких минут до часа или более. Обновлять страницу при этом не рекомендуется, чтобы сохранить место в онлайн-очереди.

Все-таки попав на сайт компании, клиент сможет добавить товары только непосредственно в корзину. Личный кабинет и список покупок останутся недоступны.

Ограничение времени пребывания на сайте 10–15 минутами было введено 18 июля. Сложности с заказами не прекращаются с самого начала распродажи — 5 июля. Сначала сайт перестал работать от наплыва посетителей, а затем его работа так и не восстановилась в полной мере.

IKEA объявила о приостановке работы в России 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.