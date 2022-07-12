IKEA создала электронную очередь для участников онлайн-распродажи

IKEA сформировала электронную очередь для участников финальной онлайн-распродажи. И хотя некоторым покупателям все же удалось оформить заказы, личный кабинет и список покупок до сих пор остаются недоступны. Об этом говорится в новом заявлении компании на сайте.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — отмечается в сообщении.

Напомним, что сложности с заказами не прекращаются с самого начала продаж — 5 июля. Сначала сайт «лег» от наплыва посетителей, а затем его работа так и не восстановилась в полной мере.

Напомним, что распродажа остатков предваряет уход IKEA с российского рынка. Таким образом компания отреагировала на проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.