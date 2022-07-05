IKEA прокомментировала проблемы на сайте во время прощальной распродажи

Приобрести товары в ходе прощальной онлайн-распродажи уходящей из России компании IKEA пока невозможно из-за технических причин. Об этом сообщается на сайте компании.

«По техническим причинам оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов IKEA временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании заверили, что товаров на складах достаточно. «Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — посоветовали в IKEA.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня компания IKEA начала онлайн-распродажу товаров, однако жители Казани и других городов не могут приобрести их. Сначала зайти на сайт было вообще невозможно, а потом товар было нельзя добавить в корзину.

IKEA объявила о приостановке работы в России 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.