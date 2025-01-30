Игорь Комаров призвал укреплять кадровую базу муниципалитетов участниками СВО

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Кадровую базу муниципалитетов необходимо укреплять наиболее подготовленным и патриотически настроенными участниками СВО. Об этом на пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» сообщил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Важно использовать патриотически настроенных и наиболее подготовленных участников СВО для укрепления кадровой базы муниципалитетов. В этом году такая потребность в регионах особенно велика», – отметил он.

Комаров напомнил, что в сентябре планируют избрать более 16 тыс. муниципальных депутатов и глав. Набор для обучения ветеранов СВО для работы в органах власти местного самоуправления проходит по программе «Время Героев».

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К слову, ранее руководитель республики на том же форуме раскрыл секрет успеха в благоустройстве общественных пространств.