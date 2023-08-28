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Игорь Комаров примет участие в Казанском глобальном молодежном саммите
Завтра, 29 августа, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит с рабочей поездкой Республику Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Игорь Комаров станет одним из участников пленарного заседания «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире» Казанского глобального молодежного саммита. Помимо этого, в рамках своей поездки он проведет еще ряд встреч.
Как сообщал ранее «Татар-информ», глобальный молодежный саммит открылся в столице Татарстана сегодня, 28 августа. Мероприятие продлится до 30 августа. Участниками события стали представители 30 стран, в том числе Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали, Таджикистана и Кыргызстана.
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