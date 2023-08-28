«Готовы к сотрудничеству»: в Казани открылся глобальный молодежный саммит

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский глобальный молодежный саммит открылся сегодня в столице Татарстана. Его работа продлится до 30 августа. Тема саммита этого года — «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире».

«Татарстан — это место слияния культур Востока и Запада, ислама и христианства в России. Многонациональный народ Татарстана гордится своей культурой и готов ей поделиться», — сказала на церемонии открытия вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что Правительство республики делает все для сохранения памятников культурного наследия народов, проживающих в Татарстане. «Мы готовы и открыты к сотрудничеству, которое обеспечит рост наших стран на основе традиционных ценностей народов», — заявила вице-премьер собравшимся.

Мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что столицу Татарстана неслучайно называют северной столицей ислама. «Ислам — важное ДНК нашего города, его истории и культуры. В прошлом году мы отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, частью которой была и Казань. В этом году исполнилось 200 лет со дня издания в Казани первого в мире печатного Корана, выпущенного в соответствии с традициями», — заметил он.

По словам градоначальника, сегодня Казань входит в число российских городов — лидеров по многим направлениям. В столице республики проживает 1,3 млн жителей, 30% из них — молодежь.

«Для нас это не просто цифры, это люди, от которых зависит сегодняшний и завтрашний день нашего города, республики, всей страны. Создание условий для жизни, трудоустройства, профессионального роста, досуга и развития молодежи — в числе основных приоритетов», — подчеркнул он.

К обсуждению вопросов городского значения необходимо привлекать не только опытных экспертов, но и молодых людей, учитывая их идеи, интересы и потребности, убежден Метшин. «Занимаясь преобразованием города, мы понимаем, что создаем среду, в которой завтра будут жить и работать те, кому сейчас 19-20 лет», — продолжил он.

Градоначальник сообщил, что Казань — один из лидеров в области молодежной политики в России. В городе за последние 10-12 лет кардинально обновлена социальная инфраструктура для молодежи. Только за последние пять лет обновилось более 70% учреждений молодежной политики.

«Совместная работа с молодежью и для молодежи является одним из важнейших условий успешного и устойчивого развития городов, регионов и стран», — заключил он.

В саммите принимают участие министры и руководители ведомств по делам молодежи стран Ливии, Сенегала, Ливана, Ирана, Камеруна, Таджикистана, Сомали, представители Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, Международного научно-исследовательского центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (ИРСИКА), Постоянного комитета по научному и технологическому сотрудничеству (КОМСТЕХ).