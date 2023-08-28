Гендиректор ИСЕСКО: Традиционные ценности — не пережитки прошлого, а основа будущего

Традиционные ценности — это не пережитки прошлого, а основа устойчивого будущего. Об этом заявил генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) доктор Салим бин Мухаммед аль-Малик на открытии второго Казанского глобального молодежного саммита.

«Технологические преобразования, политические и социальные изменения, конфликты, гендерное и экономическое неравенство представляют собой целый комплекс вызовов, которые предстоит решать молодежи. Решение этих проблем — обязательное условие, если мы хотим обеспечить устойчивое будущее», — сказал гендиректор ИСЕСКО.

По словам спикера, образование, которое строится на традиционных ценностях, воспитывает молодежь. «Эти ценности дают возможность молодежи крепко стоять на ногах, сохраняя при этом многообразие», — убежден он.

Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан поблагодарил Татарстан за организацию мероприятия и за то, что «дал возможность молодежи всего мира собраться вместе и обсуждать традиционные ценности». Он заметил, что Татарстан поддерживает все программы и мероприятия стран ОИС, что свидетельствует о желании сотрудничать.

«Нас объединяет общая история. У нас есть общее прошлое, общие ценности. Мы должны подчеркивать приверженность общим ценностям, которые составляют нашу идентичность. Для этого нужно проводить совместные мероприятия, вместе реализовывать проекты», — отметил Таха Айхан.

Руководитель Департамента по делам молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества Бубакар Маига добавил, что Казанский молодежный саммит дает возможность выстраивать конструктивный диалог, налаживать и укреплять сотрудничество, обмениваться знаниями и лучшими практиками.

«Это уникальная возможность для совместного решения ключевых задач, стоящих перед молодежью. Проведение этого саммита поможет создать платформу актуальной повестки молодежной политики. Молодежь должна быть вовлечена в современную глобальную повестку, социальные и экономические, политические процессы», — подчеркнул он.

Об опыте Татарстана в реализации молодежной политики рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. «Государственной молодежной политике в этом году 30 лет. За это время создана развитая инфраструктура молодежных объектов, приняты необходимые законы и решения, работают ответственные органы на уровне региона и муниципалитетов. Особую роль в воспитании современного подрастающего поколения и молодежи играют как муниципальные учреждения, так и молодежные общественные организации», — сообщил он участникам саммита.

В Татарстане действуют 384 учреждения молодежной политики, в том числе 33 молодежных центра, а также 227 подростковых клубов, 25 центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Из 4 миллионов жителей республики более миллиона — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

«Многонациональность и поликонфессиональность — это наше достояние и великое богатство. Именно поэтому для нас важно развивать международное молодежное сотрудничество со странами из разных континентов и международными организациями — ОИС», — заявил глава Минмолодежи.

Руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов предложил странам — участницам саммита присоединиться к российскому молодежному сообществу, чтобы молодые люди разных государств могли развивать дипломатические навыки и делиться знаниями.

«Сегодня ценности, окружающие ребенка, формируются не только в школе и семье, но и в основном посредством интернета. Думаем, что один из самых эффективных механизмов, который может влиять на развитие ребенка, — это молодежные организации. У Татарстана очень богатая история этого явления», — сказал он.

По словам Сулейманова, роль традиционных ценностей в образовании и жизни людей, создание условий для устойчивого развития и здоровье детей являются общим приоритетом для молодежной политики.

Второй Казанский глобальный молодежный саммит продлится до 30 августа. В нем принимают участие представители 30 стран, в том числе Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали, Таджикистана, Кыргызстана. Тема саммита — «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире».