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Игорь Комаров представил врио губернатора Самарской области
Полпред Президента РФ Игорь Комаров представил активу Самарской области, председателям заксобраний регионов Поволжья временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Участие в мероприятии, которое прошло в здании Правительства области, принял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
Ранее Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона. 31 мая Указом Президента России Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Вячеслав Федорищев.
Выборы губернатора Самарской области состоятся 8 сентября.
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