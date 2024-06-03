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Политика 3 июня 2024 12:12

Игорь Комаров представил врио губернатора Самарской области

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Полпред Президента РФ Игорь Комаров представил активу Самарской области, председателям заксобраний регионов Поволжья временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Участие в мероприятии, которое прошло в здании Правительства области, принял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Ранее Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона. 31 мая Указом Президента России Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Вячеслав Федорищев.

Выборы губернатора Самарской области состоятся 8 сентября.

#кадровые назначения #Самарская область #Игорь Комаров #Фарид Мухаметшин
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