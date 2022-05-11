Игорь Комаров представил врио глав Кировской области и Марий Эл

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил назначенных накануне временно исполняющими обязанности глав Кировской области и Республики Марий Эл Александра Соколова и Юрия Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Представляя врио губернатора Кировской области, Комаров заметил, что у Соколова, уроженца соседнего региона — Костромской области, «есть опыт государственного управления на региональном и федеральном уровне».

По мнению полпреда, чиновник «успешно занимался реализацией внутренней и молодежной политики, развитием международного сотрудничества и культуры» и зарекомендовал себя как профессионал на различных должностях в Администрации Президента, органах власти Костромской области и молодежных объединениях страны.

На встрече с Соколовым Комаров обратил внимание на то, что Кировская область «обладает серьезным промышленным потенциалом, в том числе оборонным производством, лесным комплексом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой».

Врио главы области в свою очередь констатировал, что регион уже ощущает на себе последствия санкций, введенных странами Запада. «Важно обеспечить гражданам максимальную защиту. Сейчас нам нужно продумывать меры по сохранению рабочих мест, поскольку часть традиционных для Кировской области отраслей ориентированы, в том числе на экспорт», — пояснил он.

В этот же день Игорь Комаров познакомил с врио руководителя Марий Эл Юрием Зайцевым представителей властей, общественности и СМИ республики. Он отметил, что у чиновника имеется серьезный опыт руководящей работы в реальном секторе экономики и в органах власти многонационального региона (Калмыкии — прим. Т-и).

Полпред также назвал Марий Эл территорией межнационального согласия, мира и прекрасной самобытной культуры. «Это одно из красивейших и экологически чистых мест Приволжского федерального округа. Здесь проживают талантливые и трудолюбивые люди. В регионе успешно работают предприятия оборонно-промышленного комплекса, динамично развивается сельское хозяйство, IT-индустрия», — перечислил он.

Кроме того, Комаров обратил внимание на необходимость обеспечивать социально-экономическую стабильность и защиту интересов граждан в условиях санкций.

Зайцев же обозначил основные приоритеты предстоящей работы. Он выразил готовность уделять большое внимание социально-экономическому развитию региона, а также обеспечить 100-процентную реализацию федеральных проектов и адресных программ.

Вчера, 10 мая, пять губернаторов, включая руководителей Республики Марий Эл Александра Евстифеева и Кировской области Игоря Васильева, решили покинуть свои посты. Временно исполняющих обязанности глав регионов назначил Президент РФ Владимир Путин.