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Идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области
Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом соощается в телеграм-канале ведомства.
«Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», – указали в СК.
Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что экспертиза подтвердила: Ил-76 в Белгородской области сбила ракета ПВО западного производства.
Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.
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