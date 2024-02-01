Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом соощается в телеграм-канале ведомства.

«Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы», – указали в СК.

Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экспертиза подтвердила: Ил-76 в Белгородской области сбила ракета ПВО западного производства.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.