ICAO заявила о существенной проблеме в сфере авиабезопасности России

В России имеется существенная и на настоящий момент не решенная проблема с обеспечением безопасности полетов. Это следует из закрытого бюллетеня Международной организации гражданской авиации (ICAO) от 15 июня, сообщает РБК.

Дело в том, что многие российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны. Из-за этого возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и в целом сертификатов летной годности.

Если проблема не будет решена к 14 сентября, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной. Тогда Россия станет третьей страной наряду с Эритреей и Бутаном, где официально объявлено о проблемах с обеспечением безопасности полетов.

Опасения ICAO связаны с нарушением статьи 18 Чикагской конвенции. В ней идет речь о том, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве, пояснил изданию официальный представитель организации Энтони Филбин.

Российские авиакомпании стали перерегистрировать западные самолеты в национальном реестре после введения санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно данным Росавиации на 15 июня, с начала 2022 года это произошло более чем с 600 воздушными судами. Вместе с тем аналогичное число самолетов продолжает числиться в реестре Бермудских островов.

При этом по оценке агентства Bloomberg на конец мая у авиаперевозчиков РФ оставалось запчастей примерно на три месяца. Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов допустил разбор части иностранных самолетов в России на запчасти по мере деградации авиапарка.