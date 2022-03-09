В России приостановятся продажа и производство пива Heineken

В России приостановится изготовление и продажа пива под брендом Heineken. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

«При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — подчеркивается в сообщении.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции по защите Донбасса. Действия РФ подверглись критике со стороны западных стран, вслед за этим последовало ужесточение санкций против нее.