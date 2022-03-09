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Экономика
9 марта 2022  10:22

В России приостановятся продажа и производство пива Heineken

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В России приостановится изготовление и продажа пива под брендом Heineken. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

«При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — подчеркивается в сообщении.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции по защите Донбасса. Действия РФ подверглись критике со стороны западных стран, вслед за этим последовало ужесточение санкций против нее.

#пиво #производство
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