Гюзель Хабутдинова вручила награды участникам спецоперации из Альметьевска

Сегодня на общегородском совещании состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград участникам специальной военной операции. Руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова вручила медали Министерства обороны РФ «Участник специальной военной операции».

Гюзель Хабутдинова выразила искреннюю благодарность землякам за их мужество и достойное выполнение воинского долга, пожелав им крепкого здоровья и скорейшей победы.

«Молодое поколение и жители района должны знать, что настоящие герои живут среди нас, и равняться на них», – отметила руководитель.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.