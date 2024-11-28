Гюзель Хабутдинова поручила ускорить темпы работ на Городском водохранилище

Исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова осмотрела, как ведутся работы на Городском водохранилище.

Основные работы по благоустройству территории водохранилища уже завершены, остаются некоторые доработки. В частности, на мосту до конца года будут установлены деревянные поручни и освещение — в вечернее время мост будет подсвечиваться.

В зоне эко-парка в скором времени появится многофункциональный комплекс и вышка для наблюдения за птицами. В настоящее время территория уже подготовлена для монтажа оборудования.

В рамках благоустройства 7-й очереди на улице Фатыха Карима начаты работы по переносу инженерных коммуникаций, включая газоснабжение, электроснабжение и слаботочные сети.

По итогам выездного совещания Гюзель Хабутдинова поручила ускорить темпы проведения работ на объекте.

Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 15 ноября Альметьевск и Альметьевский район Татарстана возглавляет экс-директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова в должности исполняющей обязанности руководителя исполнительного комитета района.