Гущин: Выявлены вопросы по перекрытиям и конструктиву Александровского пассажа

Александровский пассаж в 2020 году

Выявлены вопросы по перекрытиям и конструктиву Александровского пассажа, а также по грунтам, на которых он стоит. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Район сложный. Мы совместно с Комитетом внешнего благоустройства, исполкомом Казани, спасибо им, постоянно „вздрагивали“: облезла штукатурка, вандалы разбили окна, еще что‑то» – прокомментировал спикер ситуацию с сохранением объекта культурного наследия.

Гущин напомнил, что зданием владеет компания из Санкт‑Петербурга, но комитет настоял на заключении жестких охранных обязательств, так как по предварительному обследованию объект признан аварийным.

«Правообладатель заказал проект, он согласован, вышел на объект и проводит противоаварийные работы», – уточнил Гущин.

Территорию, на которой находится пассаж, глава профильного комитета назвал сложной: соседство с Мергасовским домом и особенности грунтов создают дополнительные сложности, в том числе экологические.

«Будем следить за ситуацией дальше. Еще раз повторюсь: охранные обязательства закрыты», – подытожил он.

Александровский пассаж был построен с 1880 по 1883 год архитектором Генрихом Рушем по проекту двух других зодчих – Владимира Суслова и Николая Поздеева. Здание выдержано в стиле эклектики с элементами модерна, причем в декоре присутствуют необарочные элементы. Заказчиком выступил купец первой гильдии, меценат Сергей Александров. Позднее собственницей пассажа стала его сестра – Ольга Александрова-Гейнс.

В советские времена в здании размещался в том числе кинотеатр «Пионер». В 1977 году часть сооружения обрушилась, после чего пассаж долгое время находился в запущенном состоянии. В 2007-м здание купила петербургская компания, в 2020-м и 2021-м его вновь выставляли на торги. На данный момент правообладателем объекта является общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Санкт-Петербурге.