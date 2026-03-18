В Казани произведут усиление перекрытий и сводов Александровского пассажа

В столице Татарстана лицензированная подрядная организация получила разрешение на проведение ряда противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Александровского пассажа». Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

В ведомстве подчеркнули, что поэтапная реставрация началась после того, как комитет заставил собственника объекта приступить к исполнению охранных обязательств. Год назад председатель профильного комитета Иван Гущин заявлял, что владелец здания должен приступить к осуществлению противоаварийных мероприятий до декабря 2025-го.

К данному моменту, по информации ведомства, выполнен значительный объем подготовительных работ. В частности, проведены комплексные инженерные обследования, подготовлены выводы о техническом состоянии несущих конструкций, разработаны рекомендации по устранению дефектов и повреждений, а также разработана рабочая документация для первоочередных противоаварийных работ.

Подрядчик теперь может приступить к усилению монолитных плит и лучковых сводов перекрытия подвала, к усилению перекрытий второго и третьего этажей, а также к восстановлению устойчивости стен на участках с утраченными перекрытиями первого этажа. Необходимость усилить аварийные перекрытия еще в марте минувшего года упоминал Гущин.

«Все работы проводятся под контролем квалифицированных специалистов авторского и технического надзора», – заверили в Комитете РТ по охране ОКН.

Иван Гущин назвал Александровский пассаж одним из символов Казани. Поэтому, по его словам, стоит задача не просто отреставрировать здание, а сохранить его историческую подлинность.

«Важно, что собственник осознал свою ответственность и приступил к работам за свой счет. Это правильный подход: памятник находится в частной собственности, но государство контролирует, чтобы он не разрушался. Работы идут поэтапно, с особой осторожностью, каждый этап согласовывается со специалистами и проходит строгий контроль», – пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Александровский пассаж был построен с 1880 по 1883 год архитектором Генрихом Рушем по проекту двух других зодчих – Владимира Суслова и Николая Поздеева. Здание выдержано в стиле эклектики с элементами модерна, причем в декоре присутствуют необарочные элементы. Заказчиком выступил купец первой гильдии, меценат Сергей Александров. Позднее собственницей пассажа стала его сестра – Ольга Александрова-Гейнс.

В советские времена в здании размещался в том числе кинотеатр «Пионер». В 1977 году часть сооружения обрушилась, после чего пассаж долгое время находился в запущенном состоянии. В 2007-м здание купила петербургская компания, в 2020-м и 2021-м его вновь выставляли на торги. На данный момент правообладателем объекта является общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Санкт-Петербурге.