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Гущин рассказал, какие ОКН в Татарстане находятся под угрозой исчезновения
В Татарстане есть ряд памятников истории и архитектуры, нуждающихся в срочных противоаварийных работах. Сохранность каких зданий вызывает наибольшие опасения у Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, рассказал «Интерфаксу» его председатель Иван Гущин.
По его словам, к таким объектам относятся культовые сооружения, в особенности те, которые располагаются на территории уже исчезнувших населенных пунктов. Такие религиозные памятники сейчас можно встретить в Спасском, Алексеевском и Пестречинском районах. Из-за высокой стоимости реставрации работы на них не удается начать.
«Удручающее состояние этих объектов меня лично беспокоит», — признался Гущин.
Также опасения у специалистов вызывают объекты деревянного зодчества, которые сильно подвержены агрессивному влиянию внешней среды. Чтобы избежать их полного разрушения и исчезновения, республика ежегодно восстанавливает по два-три таких здания.
«Есть еще одна головная боль комитета — это утраченные объекты. Они исчезли в 90-х — начале 2000-х годов во время пожаров, были снесены при строительстве метро, затоплены при появлении Куйбышевского водохранилища... В этом году мы начали работу по исключению таких объектов из реестра объектов культурного наследия», — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Он подчеркнул, что это вынужденная мера, так как восстановить подобные объекты уже невозможно.
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