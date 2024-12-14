Гущин рассказал, какие ОКН в Татарстане находятся под угрозой исчезновения

Церковь на месте исчезнувшего села в Пестречинском районе

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Татарстане есть ряд памятников истории и архитектуры, нуждающихся в срочных противоаварийных работах. Сохранность каких зданий вызывает наибольшие опасения у Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, рассказал «Интерфаксу» его председатель Иван Гущин.

По его словам, к таким объектам относятся культовые сооружения, в особенности те, которые располагаются на территории уже исчезнувших населенных пунктов. Такие религиозные памятники сейчас можно встретить в Спасском, Алексеевском и Пестречинском районах. Из-за высокой стоимости реставрации работы на них не удается начать.

«Удручающее состояние этих объектов меня лично беспокоит», — признался Гущин.

Также опасения у специалистов вызывают объекты деревянного зодчества, которые сильно подвержены агрессивному влиянию внешней среды. Чтобы избежать их полного разрушения и исчезновения, республика ежегодно восстанавливает по два-три таких здания.

«Есть еще одна головная боль комитета — это утраченные объекты. Они исчезли в 90-х — начале 2000-х годов во время пожаров, были снесены при строительстве метро, затоплены при появлении Куйбышевского водохранилища... В этом году мы начали работу по исключению таких объектов из реестра объектов культурного наследия», — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Он подчеркнул, что это вынужденная мера, так как восстановить подобные объекты уже невозможно.