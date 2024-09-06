Десять храмов в Пестречинском районе признают культурным наследием

Ряд храмов в селах Пестречинского района пополнят реестр объектов культурного наследия. Положительные результаты историко-культурных экспертиз появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В списке оказалось 10 объектов. Девять из них кирпичные, а одна — Покровская церковь в Янцеварах — деревянная. Она была построена в русском эклектичном стиле между 1875 и 1884 годом на средства известного благотворителя — купца первой гильдии Павла Щетинкина. После революции здание было перестроено под сельскую школу, а сейчас находится в аварийном состоянии — руинировано, вокруг заросли, сквозь здание проросли деревья.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В аварийном же состоянии находится Церковь Вознесения. Ранее она располагалась в селе Елагино (ныне урочище), однако сейчас от его строений ничего не сохранилось, и объект находится в поле. Это двухпрестольный храм в русском теремном стиле.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Полуразрушенная Преображенская церковь также осталась единственным свидетельством существования села Русская Серда. Религиозное сооружение в документации сопровождается тремя датами — 1774, 1882 и 1910 годы — сначала был построен храм, а затем южный и северный приделы. В памятнике сочетаются композиционные формы барокко, классические колонны и эклектичные элементы декора XX века.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Как «заброшенную» оценил эксперт и Троицкую церковь в селе Верхние Девлизери. Это одно из наиболее поздних сооружений в списке — было построено в 1904 году и относится к стилю архитектурной эклектики в стиле псевдоренессанс. Однопрестольное, с осевой композицией.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Сохранность остальных объектов выше, а Покровской церкви в Тагашеве целом оценивается как хорошее, хотя она, отмечается в документации, в настоящее время не функционирует. Религиозное сооружение было построено в 1787 году в стиле позднего барокко.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Самой старой из выявленных ОКН оказалась Благовещенская церковь в селе Казыли. Она была построена в 1741 году. Это крупный трехпрестольный храм с необычно расположенным входом — широкий притвор расположен с северной стороны и нарушает симметрию композиции. В настоящее время объект используется по назначению — освящен, здесь ведутся службы.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Немного позднее — в 1757-1763 годах была возведена Церковь Происхождения честных древ креста Господня в районе села Кулаево. Это действующий трехпрестольный кирпичный храм, выделяющийся высоким шатровым и купольным завершениями объемов. Также его особенностью можно считать смещение приделов к западу и размещение колокольни ближе к храму. Является примером развитого барокко с архаичными элементами «посадского стиля» XVII века. Как и в предыдущих случаях, первоначальные интерьеры церкви не сохранились.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

1763 годом датируется и Иоанно-Предтеченская церковь в селе Селенгуши. Объект находится в удовлетворительном состоянии, но не используется. Это памятник культовой архитектуры в стиле русского барокко с необычной композицией. В 1900 году здесь был крещен знаменитый кряшен — Герой Советского Союза, защитник Брестской крепости Петр Гаврилов. Перед закрытием церкви перед Великой Отечественной войной местное население забрало по домам всю церковную утварь. Объект не функционирует с 1940-х годов, пришел в запустение и находился в бесхозном состоянии.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Во второй половине XIX века в селе Богородское появилась Успенская церковь (1883-1888 годы). Является образцом архитектуры периода эклектики, в декоре которого прослеживаются черты псевдоренессанса. В 2000-х годах были восстановлены завершение храма в виде полусферы и шатер колокольни. Сейчас объект находится в удовлетворительном состоянии и функционирует по назначению.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Последней из включенных в реестр оказалась Никольская церковь в Куюках, относящаяся к 1905 году. Здание было частично восстановлено в 2000-х годах. Рядом располагалась часовня 1899 года,, однако к настоящему времени оригинальная постройка была утрачена. В 2007 году на ее месте возвели деревянную, которая не обладает исторической и научной ценностью.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Все объекты в дальнейшем ожидает ряд работ для сохранения памятников культурного наследия, в том числе реставрационные и приспособление к современному использованию.