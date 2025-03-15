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Культура 15 марта 2025 19:46

Власти Татарстана взяли на контроль ситуацию с Мергасовским домом

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Власти Татарстана взяли на контроль ситуацию с Мергасовским домом
Мергасовский дом в 2018 году
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане для прояснения ситуации с Мергасовским домом, объектом культурного наследия республиканского значения, которому может грозить обрушение из-за карстового провала, создана межведомственная рабочая группа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

В состав межведомственной рабочей группы вошли сотрудники комитета, инженеры и правообладатель объекта. Они «приступили к установлению причин и принятию необходимых мер по предотвращению возникшей угрозы».

Для мониторинга технического состояния здания в строительных конструкциях оперативно установят контрольные маяки.

Кроме того, решается вопрос о проведении инженерных обследований прочности конструкций здания и полноценной оценки геологических параметров и характеристик грунтов территории. Это необходимо для принятия обоснованных мер по стабилизации аварийного объекта.

«Ситуация взята на контроль. Комитет будет информировать дополнительно о проделанной работе», – заверили в ведомстве.

Ранее об угрозе обрушения Мергасовского дома сообщила градозащитница и социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга». Ответ исполкома Казани на обращение местных жителей опубликовала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

По информации Леонтьевой, из-за карстового провала треснул фасад Мергасовского дома, а сам провал засыпали грунтом, что она назвала «очень внешним и временным решением».

Исполком подтвердил образование котлована глубиной около 2 метров и площадью 12–15 кв. метров из-за течи на вводе водопровода. Сейчас изношенный на 100% водопровод отключен, его планируется заменить, а котлован засыпан.

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#мергасовский дом #обрушение #комитет рт по охране наследия
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