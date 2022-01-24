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Спорт
24 января 2022  15:55
Артур Халилуллов

Гусев, Шипачев и Григоренко сыграют в первом звене сборной России по хоккею на ОИ

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В первом звене олимпийской сборной России по хоккею сыграют Никита Гусев, Вадим Шипачев и Михаил Григоренко, сообщает Metaratings.

Напомним, что ранее тренерский штаб сборной России объявил состав команды на хоккейный олимпийский турнир в Пекине.

Ранее бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев раскритиковал тренерский штаб национальной команды за исключение Артема Галимова из состава сборной.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно рассказывала о ситуации с отстранением Галимова из состава олимпийской сборной страны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

#олимпиада в Пекине #сборная россии по хоккею
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