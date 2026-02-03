Гус Хиддинк выразил надежду на возвращение россиян к международным турнирам
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк надеется на возвращение российских команд к международным турнирам. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к (международным) турнирам», – сказал Хиддинк федеральному телеканалу.
Ранее Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие ограничений с российских сборных. Также, по его мнению, в уставе должно быть закреплено положение никогда не отстранять сборные других стран из-за политических ситуаций.
При этом в ФИФА пока не планируют рассматривать возвращение российских команд к международным стартам во избежание критики со стороны Европы.
ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.