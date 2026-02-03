news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2026 18:01

Гус Хиддинк выразил надежду на возвращение россиян к международным турнирам

Читайте нас в
Телеграм
Гус Хиддинк выразил надежду на возвращение россиян к международным турнирам
Фото: rfs.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк надеется на возвращение российских команд к международным турнирам. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к (международным) турнирам», – сказал Хиддинк федеральному телеканалу.

Ранее Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие ограничений с российских сборных. Также, по его мнению, в уставе должно быть закреплено положение никогда не отстранять сборные других стран из-за политических ситуаций.

При этом в ФИФА пока не планируют рассматривать возвращение российских команд к международным стартам во избежание критики со стороны Европы.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

#ФИФА #УЕФА #сборная России по футболу
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026