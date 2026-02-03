news_header_top
3 февраля 2026 10:04

ФИФА не планирует снимать ограничения с России несмотря на заявление Инфантино

Фото: Михаил Шапаев / РФС

В ФИФА (Международная федерация футбола) сообщили, что пока не будут рассматривать возвращение российской команды к международным стартам во избежание критики со стороны Европы, – сообщает издание The Times.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие ограничений с российских сборных, назвав санкции неэффективными и контрпродуктивными.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

