ФИФА не планирует снимать ограничения с России несмотря на заявление Инфантино
В ФИФА (Международная федерация футбола) сообщили, что пока не будут рассматривать возвращение российской команды к международным стартам во избежание критики со стороны Европы, – сообщает издание The Times.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие ограничений с российских сборных, назвав санкции неэффективными и контрпродуктивными.
ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.