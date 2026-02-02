«Мы определенно должны снять запрет с России». ФИФА анонсировал возвращение россиян

Фото: rfs.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал важное заявление, касающееся будущего российского футбола. В интервью телеканалу Sky News он заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос о снятии действующего запрета на участие российских сборных и клубов в международных турнирах.

Инфантино прямо раскритиковал текущую ситуацию, назвав введенные санкции неэффективными и контрпродуктивными.

«Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти», — сказал глава ФИФА.

Он также подчеркнул важность спорта как объединяющей силы: «Было бы полезно, если бы девочки и мальчики из России могли играть в футбол в других частях Европы».

Бессрочная дисквалификация российских команд была совместно введена ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце февраля 2022 года. За время действия этих санкций российский футбол понес серьезные потери: сборная пропустила чемпионат мира 2022 года, первенство Европы 2024 года, а также не принимает участия в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Несмотря на столь ясную позицию главы организации, заявление Инфантино не означает немедленного возвращения России. Решение о снятии санкций требует согласования и голосования, в том числе со стороны УЕФА, где позиции многих европейских футбольных ассоциаций остаются жесткими. Тем не менее, это первое за долгое время публичное заявление такого высокого уровня, открывающее путь для потенциальных переговоров и диалога.