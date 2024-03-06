WSJ узнала, что Украина в 2023 году отправила военных в Судан

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году отправил в Судан украинских военных для участия в гражданской войне между Вооруженными силами этой страны во главе с председателем Переходного суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования (СБР), которыми руководит Мухаммед Хамдан Дагало. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фактический правитель Судана с 2019 года, когда в стране произошел военный переворот, Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к украинскому лидеру летом 2023-го, будучи окруженным СБР в столице государства — Хартуме.

Издание со ссылкой на украинских и суданских военных поясняет, что у Зеленского «были причины воспринять эту просьбу всерьез», потому что аль-Бурхан «тайно передавал» Украине оружие с начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции.

Кроме того, по информации WSJ, повстанцев в Судане поддержала частная военная компания «Вагнер», в благодарность будто бы получившая контроль над золотыми месторождениями. Впрочем, уже после начала гражданской войны официальные власти Судана опровергали присутствие российской ЧВК на его территории (об этом в июне 2023 года говорил заместитель председателя Переходного суверенного совета Малик Аггар). Отрицал наличие своих подчиненных в этой стране (в отличие от ряда других государств Африки) и ныне покойный владелец группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

Первая группа украинских военных, около 100 бойцов (преимущественно из подразделения «Тимур» Главного управления разведки), прибыла в Судан в середине августа, чтобы помочь эвакуировать главу Переходного суверенного совета из Хартума. Позднее, в сентябре, Зеленский и аль-Бурхан случайно встретились ирландском аэропорту «Шаннон». По словам Президента Украины, они обсудили «общие вызовы безопасности», включая «деятельность <...> формирований, финансируемых Россией».

Издание констатирует, что Судан стал полем для противостояния России и Украины, так как обладает большими запасами золота и вооружений. При этом для Киева участие в конфликте сопряжено со значительными рисками, потому что США возложили «ответственность за разжигание зверств против суданского народа» на все страны, которые поддерживают ту или другую сторону гражданского противостояния.

Ранее СМИ уже писали о появлении украинских военных в Судане. Еще в сентябре 2023 года американский телеканал CNN со ссылкой на украинский источник сообщил, что спецслужбы Украины участвовали в операции против Сил быстрого реагирования. В феврале британская газета The Guardian написала об украинском спецназе. В социальных сетях изредка появлялись соответствующие видеоролики.

Официального подтверждения участия украинских сил в суданской гражданской войне нет. Вместе с тем глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал: «У них (россиян — прим. Т-и) есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести по ним удар».