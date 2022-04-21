Гуманитарная помощь от Менделеевска доставлена переселенцам в Челны

Гуманитарная помощь, собранная работникам муниципальных и бюджетных учреждений, а также исполкомом Менделеевского района, доставлена в Набережные Челны. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

«Груз рассчитан на потребности вынужденных переселенцев, которые находятся на территории Комсомольского и Центрального районов Набережных Челнов. Замруководителя по социальным вопросам Айдар Сафаргалин сопроводил груз и передал его и. о. главе Комсомольского района Набережных Челнов Фидарису Хабибуллину», — говорится в сообщении.

Накануне в Менделеевске прошла масштабная акция «Своих не бросаем!» в поддержку переселенцев из Донбасса. Жители Менделеевска пришли с флагами России и Татарстана на площадь у Дворца культуры им.С. Гассара, чтобы выразить свою поддержку вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загрузили коробки с гуманитарной помощью на сумму около 700 тыс. рублей в машину, которая отправится в Набережные Челны и в Казань.

«До сих пор не отпускают мысли о вчерашнем событии, — поделился руководитель Менделеевского района Радмир Беляев. — Мы объединились и сделали общий вклад в поддержку людей, которые сейчас начинают новую жизнь. Каждый понимает, насколько это непросто. Именно в такие моменты ощущаешь, как важно быть вместе и сколько в этом силы. Объединился весь Татарстан. Машины с грузом сегодня каждый день отправляются из разных городов и районов нашей многонациональной республики. По всей стране в эти дни проходят акции в поддержку. Своих не бросаем!».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на обращение руководителей признанных незадолго до этого ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.