В Менделеевске состоится митинг в поддержку переселенцев из Донбасса

В среду, 20 апреля, на площади у Дворца культуры имени Сергея Гассара в Менделеевске состоится митинг в поддержку вынужденных переселенцев из Донбасса «Своих не бросаем!». Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Менделеевского района Айдар Сафаргалин.

«В митинге планируется участие 500 человек. Жители Менделеевска придут с флагами России и Татарстана, будет организована музыкальная программа, на которой прозвучат патриотические композиции. Главный девиз нашего митинга — „Мы своих не бросаем!“», — заявил собеседник агентства.

Две машины с гуманитарной помощью на сумму около 700 тыс. рублей отправятся в Набережные Челны и в Казань.

«Денежные средства были собраны благодаря работникам муниципальных и бюджетных учреждений района, администрации и исполнительного комитета, которые перечислили в фонд помощи свою однодневную заработную плату. За счет собранных средств для вынужденных переселенцев было закуплено всё самое необходимое: средства личной гигиены, постельные и канцелярские принадлежности, игрушки и другое. Всё абсолютное новое, в коробках. На митинге мы всё это покажем, затем волонтеры загрузят коробки в машины, и автомобили отправятся в Челны и Казань», — рассказал Айдар Сафаргалин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на обращение руководителей признанных незадолго до этого ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.