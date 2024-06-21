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Гульзада Руденко: Сабантуй сегодня уже практически общероссийский праздник
В воскресенье, 23 июня, в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй. Своим мнением о том, что такое праздник плуга для жителей Татарстана и как его отмечают, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.
Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин напоминает о корнях древнего праздника, который знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Праздник плуга за свою историю прошел долгий и интересный путь развития, отмечает эксперт. «В языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов – чтобы те даровали хороший урожай осенью. Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гулянием», – сказал он.
«Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам, – говорит Гафиятуллин. – Сейчас Сабантуй – это ключевой элемент культуры тюркских и финно-угорских народов, общенациональное торжество».
Сегодня расширилась география праздника, продолжает спикер. Его отмечают татарские общины по всему миру – в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и, конечно, в Москве.
Гафиятуллин также напомнил, что с 2001-го в России проходит федеральный Сабантуй – каждый год для проведения фестиваля выбирают новый город.
Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров рассказал, что в преддверии Сабантуя 21 июня в историческом центре Казани прошел сбор подарков для национального татарского праздника.
«Сбор подарков, организованный в самом сердце города, объединил участников различных этнических и культурных групп, подчеркивая общее стремление сохранять и развивать национальные традиции». – сказал он.
Говоря о самом Сабантуе, Кадыров отметил, что праздник плуга способствует укреплению культурных связей и дружбы между различными народами Татарстана.
Эксперт Марсель Шарапов поддерживает коллегу и отмечает, что Сабантуй представляет отличную возможность для жителей и гостей Казани погрузиться в культуру и традиции татарского народа.
«Мероприятия, запланированные на различных площадках, включая конные скачки, мастер-классы по ремеслам и кулинарии, народные игры и состязания, создадут атмосферу праздника и позволят каждому участнику почувствовать себя частью этого важного культурного события», – сказал он.
«Очень важно поддерживать и отмечать подобные праздники, чтобы сохранить многообразие культур и традиций», – резюмировал Шарапов.
Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко добавила, что Сабантуй, безусловно, является одним из символов татарской культуры. «И просто замечательно, что традиции проведения этого народного праздника плуга передаются из поколения в поколение. Характерно, что с каждым годом все больше и больше народностей участвуют в нем. Ведь посевные работы проходят у представителей любой нации, поэтому и Сабантуй сегодня уже общенациональный, практически общероссийский праздник», – говорит она.
«Приятно наблюдать, что сегодня каждое село, каждый малый и крупный город Республики Татарстан организовывает Сабантуй с соблюдением всех обычаев, принятых испокон веков», – подчеркнула Руденко.
Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова также отметила, что Сабантуй, как и столетия назад, объединяет людей разных национальностей.
Она напомнила о народных гуляниях, спортивных состязаниях, концертах, играх и конкурсах, которые проходят в городах и селах Татарстана в дни Сабантуя.
«Сабантуй, на наш взгляд, смело может претендовать на включение в нематериальное наследие ЮНЕСКО», – резюмировала Павлова.
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