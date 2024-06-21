Водное шоу и передвижная баня: как пройдет Сабантуй в березовой роще Дербышек

На национальном татарском празднике Сабантуй в березовой роще Дербышек в этом году будут организованы свыше 20 различных площадок для гостей всех возрастов. Гостей ожидают как привычные и всеми любимые спортивные состязания, игры и концерты, так и несколько новинок, рассказал глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«Заканчиваются последние приготовления к празднованию любимейшего праздника нашего народа – Сабантуя. Большое количество различных мастер-классов, новых площадок, водный Сабантуй. Множество достойных артистов нашей республики», – отметил Фатхутдинов.

Основная программа праздника стартует с 10:00 на центральной сцене, где гостей ждет пролог, посвященный истории и традициям праздника Сабантуй: преемственности поколений, любви к своему краю, родной земле, заботе и уважению к старшим, к труду и духу народного единства.

После этого на центральной сцене начнется праздничный концерт, а на площадке перед ней стартуют спортивные состязания, среди которых лазание на столб, бой с мешками, разбивание горшков, бег с ведрами и в мешках, а также национальная борьба корэш, по итогам которой определится абсолютный батыр праздника.

Как отметил Фатхутдинов, главным призом в этом году станет квадроцикл – его получит абсолютный батыр. Помимо этого, призами на празднике станут смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовая и строительная техника и многое другое.

Рядом с центральной сценой расположится полюбившаяся гостям праздника по прошлым годам площадка «Болгар радиосы», где выступит множество звезд татарской эстрады.

Одной из новинок праздника станет «Молодежный Сабантуй» – специальная площадка для молодежи, где состоится финал конкурса «Краса Сабантуя — 2024». Таким образом, на празднике определят не только главного батыра, но и главную красавицу. Благодаря популярности конкурса его было решено проводить в трех возрастных категориях – возраст участниц варьируется от 18 до 71 года.

Для самых маленьких гостей организаторы подготовили «Детский майдан», где будут работать аттракционы и аниматоры в национальных костюмах. Ребята смогут принять участие в национальных играх, мастер-классах по изготовлению украшений и сувениров.

Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом Семьи, и одна из площадок – «Семейный Сабантуй» – будет посвящена семейным традициям, а также традициям и обычаям народов Поволжья. Помимо этого, на Сабантуе представят тематические зоны: «Город мастеров», площадки «Новое поколение» и «Лазертаг», «Банные традиции» с передвижной баней. Гостям расскажут о правилах парения.

Помимо этого, Балтасинский и Сабинский районы Татарстана организуют для гостей площадки «Татарские подворья». Гостям праздника предложат попробовать блюда национальной кухни, посетить ремесленные мастерские и мини-зоопарк.

Еще одной новинкой года станет «Водный Сабантуй», который разместится на водной глади озера Комсомольское. Здесь расположатся тематическая фотозона, запланированы программа на сап-бордах, масштабное водное шоу, а также показательные выступления и мастер-классы по парусному спорту.

Добраться до площадки можно будет на специально организованных шаттлах от парковок торгового центра «Мега» и компрессорного завода.

Входы на место проведения праздника будут организованы с двух сторон: со стороны улицы Мира и с улицы Парковая. Организаторы праздника отмечают, что с собой нельзя будет пронести алкогольные напитки, колюще-режущие и взрывоопасные предметы, а также напитки в стеклянной или металлической таре.