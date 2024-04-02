Гульзада Руденко об атаке дронов: Акт шокирующей и бессмысленной жестокости

Гульзада Руденко

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Террористическая атака на общежитие учебного заведения «Алабуга Политех» — это акт шокирующей и бессмысленной жестокости. Об этом «Татар-информу» заявила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«На территории особой экономической зоны „Алабуга “ произошел акт шокирующей и бессмысленной жестокости — нападение с помощью непилотируемых летательных устройств. Эта атака на здание общежития учебного заведения „Алабуга Политех “ была подло организована ранним утром, когда там мирно спали обучающиеся — дети и молодежь, граждане России, Индии, стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки», — поделилась своим пониманием ситуации Руденко.

По ее словам, в очередной раз мишенью террористов и их пособников, как в Подмосковье и в Белгороде, стали мирные люди. По ее мнению, самое ужасающее — целились именно в детей, которые и проживают в общежитии.

«Елабужский государственный музей-заповедник в своей деятельности руководствуется пониманием культуры как „мягкой силы “ , направленной на активизацию диалога между представителями самых разных идеологий, политических и иных позиций. Поэтому я и все мои коллеги категорически осуждаем и не приемлем применение силы, особенно в ситуации, когда главной целью становятся дети и молодежь. При этом от варварской и бесчеловечной атаки пострадали граждане не только России, но и все, кто приехал в Елабугу за знаниями, навыками и практическим опытом», — сказала генеральный директор музея.

Руденко также добавила, что все сотрудники музея-заповедника обеспокоены тем, что атаки на гражданские объекты происходят на мирных территориях, далеко от границ России. И каждая такая атака, помимо, безусловно, недопустимых жертв среди мирного населения, ведет к усилению рисков повреждения или полной утраты культурного наследия, имеющего общенациональное значение, пояснила свою позицию она.

Утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была произведена атака БПЛА. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.