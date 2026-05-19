Происшествия 19 мая 2026 15:39

Гулявший с бультерьером, напавшим на девочку в Нижнекамске, арестован

В Нижнекамске до 16 июля взяли под стражу мужчину, выгуливавшего бультерьера при нападении на девочку 16 мая.

Напомним, что в субботу бультерьер изувечил 12-летнюю девочку в Нижнекамске – у нее изувечено лицо и оторвано ухо. После этого было возбуждено уголовное дело, установлены личности владельца собаки и того, кто ее выгуливал в тот день.

В квартиру хозяина нагрянули следователи. В настоящий момент он задержан. Девочка находится в КДМЦ Челнов, за ее состоянием внимательно следят.

#прокуратура рт #нижнекамск
