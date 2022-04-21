Губерниев отреагировал на откровенные фото Евгении Медведевой для журнала Maxim

Известный комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на критику откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim.

«Осуждают Медведеву завистники и старые деды. Каждый сам определяет час потехи. Если женщине что-то не дать, то она подойдет и возьмет сама. Если женщина хочет фотосессию, то пусть пойдет и снимется. Нужно жить в реальности.

Обращать внимание на интернет-троллей надо с оговоркой. Сильному человеку такие вещи не мешают. Если на хайп у тебя час, а 23 часа на спорт, тренировки и восстановление, то все это только в радость», – цитирует Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Журнал поступил в продажу 1 апреля в День смеха.

После этого главный редактор журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, раскритиковавшим Медведеву.