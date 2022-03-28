Откровенное фото Медведевой попадет на обложку Maxim в День смеха

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Журнал поступит в продажу 1 апреля в День смеха.

«Женя Медведева – двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», – анонсирует обложку номера журнал Maxim.

Ранее Евгения Медведева прокомментировала допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.