Главред Maxim ответил хейтерам после откровенной фотосессии фигуристки Медведевой

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, раскритиковавшим двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву после её откровенной фотосессии для обложки апрельского номера Maxim.

По словам Маленкова, хейтеры, которым не интересен данный номер, могут поинтересоваться чем-либо другим.

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное – я всем все доказал», – цитирует главного редактора журнала Metaratings.

Напомним, ранее серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.