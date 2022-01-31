Губерниев: «Медведев правильно сказал, что в теннисе присутствует элемент русофобии»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open, а также поделился мнением о взаимоотношениях теннисиста со зрителями, которые по ходу матча негативно реагировали на действия российского спортсмена.

По словам Губерниева, в теннисе присутствует элемент русофобии.

«Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе присутствует. Но до финала он умело дирижировал всеми негативными потоками. Надо держать удар и быть максимально хладнокровным. Он может относиться к этому с юмором, а здесь это начало работать эмоционально», – заявил Губерниев в интервью «Чемпионату».

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Australian Open Рафаэлю Надалю. По ходу встречи зрители неоднократно шумели в адрес россиянина, после чего Медведев назвал их «идиотами».