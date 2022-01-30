Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде. В финальной встрече вторая ракетка мира уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

По ходу встречи Медведев вел со счетом 2:0 по партиям, но в решающий момент испанский теннисист перевернул ход встречи в свою пользу. Первая партия оказалась наименее интригующей, ее россиянин забрал со счетом 6:2. Во второй партии Даниил отыграл сразу несколько брейков и победил со счетом 7:6. После этого Рафаэль Надаль совершил невероятный камбэк, выиграв три партии подряд – 6:4, 6:4, 7:5, став победителем Australian Open.

Напомним, во время игры россиянин нередко срывался на трибуны, а после проигранного третьего сета даже пожаловался судье, назвав болельщиков на трибунах идиотами. Произошло это после того, как зрители неоднократно шумели и мешали Даниилу на подачах, а также радовались его ошибкам.

Для 35-летнего Надаля победа стала второй за всю карьеру в Мельбурне, а также 21-й во всех турнирах под эгидой «Большого шлема». По этому показателю пятая ракетка мира, Надаль, вышел на первое место за всю историю тенниса, опередив Новака Джоковича и Роджера Федерера.

В свою очередь, поражение в главном матче Australian Open стало для Медведева вторым подряд. В прошлом году Даниил также дошел до финала турнира Большого шлема, но уступил Новаку Джоковичу.