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Спорт
30 января 2022  16:58
Дамир Садриев

Медведев назвал зрителей идиотами во время финала Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев назвал зрителей финального матча открытого чемпионата Австралии по теннису идиотами. Об этом россиянин сказал после третьего сета.

По словам Медведева, по ходу матча зрители шумели во время подач, а также радовались его ошибкам. На что теннисист пожаловался судье после проигранного третьего сета. Слова россиянина попали в эфир.

«Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая», – сказал судье Медведев.

Прямо сейчас российский теннисист играет в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля. После 4 сетов счет равный – 2:2. 

#теннис
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