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Губернатор рассказал о состоянии участника СВО, которого избили в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о состоянии участника СВО, которого избили в одном из местных кафе. Информация появилась в телеграм-канале губернатора.
«Пострадавшему участнику СВО Михаилу провели обследование в Краснокаменской больнице. Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено», – указано в сообщении.
Отмечается, что в скором времени пострадавшего доставят санавиацией в Читу, где участнику СВО окажут необходимую помощь.
Напомним, в Забайкалье нетрезвая компания избила бойца СВО. Несмотря на то, что мужчина постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. В результате мужчине нанесли телесные повреждения. Позднее правоохранителям удалось задержать одного из нападавших.
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