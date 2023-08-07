Губернатор рассказал о состоянии участника СВО, которого избили в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о состоянии участника СВО, которого избили в одном из местных кафе. Информация появилась в телеграм-канале губернатора.

«Пострадавшему участнику СВО Михаилу провели обследование в Краснокаменской больнице. Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено», – указано в сообщении.

Отмечается, что в скором времени пострадавшего доставят санавиацией в Читу, где участнику СВО окажут необходимую помощь.

Напомним, в Забайкалье нетрезвая компания избила бойца СВО. Несмотря на то, что мужчина постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. В результате мужчине нанесли телесные повреждения. Позднее правоохранителям удалось задержать одного из нападавших.