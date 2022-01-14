Губернатор Пермского края рассказал Путину о борьбе с безработицей в регионе

Пермский край одним из первых регионов в стране достиг допандемийного уровня безработицы, доложил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас на 13,5% снижено количество жителей, которые стоят на учете в службе занятости» , – сказал Махонин.

По его словам, в регионе не только создаются рабочие места, но и проводится борьба с теневой занятостью.

В июле 2021 года глава государства поручил Кабмину изучить и доработать программы содействия занятости граждан в тех регионах РФ, где наблюдается высокий уровень безработицы.

Путин поставил ориентир — до конца года 2021 года обеспечить занятость не ниже уровня доковидного, 2019 года.

В сентябре он отметил, что поставленная задача была достигнута, но количество безработных граждан в регионах России все еще довольно высокое.

Он также отметил необходимость обеспечить рабочими местами молодых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова заявила о том, что по итогам 2021 года в Татарстане уровень безработицы снизился в три раза и республика вернулась к допандемийному показателю занятости.