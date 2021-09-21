Путин: Уровень безработицы в регионах остается высоким

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема безработицы все еще остается актуальной в регионах РФ, хотя численность работающего населения составила 72 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Был поставлен ориентир — до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек. В то же время эта задача решена еще не во всех регионах», — отметил российский лидер во время совещания по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, без работы в регионах все еще остается большое количество молодых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Вы знаете, уже были даны поручения по „донастройке“ региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела. В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», — сказал Путин.