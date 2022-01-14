За год безработица в Татарстане сократилась в три раза

По итогам 2021 года Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости. Уровень безработицы в регионе снизился в три раза. Об этом проинформировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

«По итогам года уровень безработицы снизился в три раза и составил 0,57. В 2021 году охват трудоустройством граждан, ищущих работу, увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Мы активно работаем на единой цифровой платформе „Работа в России“. С января 2022 года произошли серьезные изменения. Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек обязаны размещать на платформе информацию об актуальных вакансиях», — сказала она.

Сегодня на платформе «Работа в России» для татарстанцев представлено около 52 тыс. вакансий. Стоит отметить, что на конец года в регионе имели работу 62,5% населения республики, в то время как в целом по стране эта цифра составляла 59,8%, а в ПФО – 59%.