Приграничное село Гордеевка в Кореневском районе Курской области сегодня рано утром подверглось обстрелу из минометов. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около пяти часов утра. По словам губернатора, «огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений».

Согласно предварительным данным, в некоторых домах выбиты стекла. Ситуация остается полностью подконтрольной, заверил Старовойт.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. Так, 6 июня был обстрелян поселок Теткино, о чем сообщал «Татар-информ».