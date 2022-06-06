Курский губернатор заявил об обстреле поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино в Глушковском районе Курской области сегодня рано утром подвергся очередному обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Сначала губернатор написал, что «удары наносились по мосту и местным предприятиям», а затем поделился подробностями инцидента. По его данным, обстрел велся из минометов.

«Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения», — пояснил Старовойт. Кроме того, по словам курского губернатора, в ближайшем к мосту двухэтажном жилом доме посечена крыша и полностью выбита крыша, сгорел автомобиль. Также повреждения обнаружены на территории сахарного завода.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. По информации Старовойта, ранее поселок Теткино обстреливали 17, 18 и 19 мая. Семнадцатого же мая подверглось обстрелу и село Алексеевка, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях российских Вооруженных сил, объявленную недостоверной.