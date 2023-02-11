Старовойт: ВСУ в Курской области обстреляли бригаду строителей, один человек погиб

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня в Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. По его данным, один челок погиб, также есть раненый.

Раненого строителя доставили в центральную больницу, ему оказывается необходимая помощь, сообщил Старовойт. «В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку», – написал он в своем телеграм-канале.

Также об обстрелах сегодня сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, ВСУ дважды обстреляли из «Градов» город Шебекино, пострадавших нет.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что якобы на территории Курской области ведутся бои. Позднее Правительство региона опровергло эти сообщения, уточнив, что российские военные ведут огонь по расположения ВСУ, выявленным в Сумской области.

Напомним, в Курской, Белгородской областях и других приграничных регионах России, бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, Президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.