Хуснуллин: Жителей Курской и Брянской областей нужно переселить из-за обстрелов ВСУ

Жителей приграничных районов Курской и Брянской областей необходимо расселить, так как их жизни находятся под прямой угрозой из-за обстрелов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что расселение проведут по механизму, который ранее уже был отработан в Белгородской области, передает «Коммерсантъ».

«В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение граждан в связи с прямой угрозой их жизни. Также мы мониторим ситуацию на территории других приграничных областей — это Брянская и Курская области. С ними тоже отработали объемы их затрат. Механизм если сегодня будет утвержден, мы оперативно также с ними все вопросы [решим]», – сказал он на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах, которое проводит Президент Владимир Путин.

Самая сложная ситуация на фоне обстрелов, по словам Хуснуллина, сложилась в Белгородской области. На сегодня, по данным вице-премьера, в регионе переселили более 3,7 тыс. человек.

«Общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой»,— уточнил он.

Напомним, ранее Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных с Украиной регионов.