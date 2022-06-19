Губернатор Кемеровской области пригласил татарстанцев на Сабантуй в Кузбасс

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пригласил татарстанцев на федеральный Сабантуй, который пройдет в Кузбассе в следующем году. Об этом он заявил на праздновании Сабантуя в Казани.

«Вчера мы с Рустамом Нургалиевичем были в Ульяновске, где я с огромным удовольствием принял переходящий кубок проведения федерального Сабантуя в 2023 году в Кузбассе», – отметил Цивилев.

Он рассказал, что еще в 2020 году позвонил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и попросил его провести федеральный Сабантуй в Кузбассе. «Он мне ответил: “Все уже расписано. Только 2023 год – самое лучшее, что я могу сделать”. Я говорю: “Ну, очень нужно”. Рустам Нургалиевич попросил время подумать», – вспомнил губернатор Кемеровской области.

По его словам, позже Президент Татарстана перезвонил ему и предложил провести шахтерский Сабантуй. «Я говорю: “Международный шахтерский Сабантуй”. Мы договорились, и в прошлом году в Кузбассе был первый международный шахтерский Сабантуй. А в следующем году у нас пройдет федеральный и третий международный шахтерский Сабантуй», – добавил Цивилев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев приняли участие в праздновании Сабантуя в Казани.