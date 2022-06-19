Рустам Минниханов: Сабантуй – это возможность показать самобытность нашего народа

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев приняли участие в праздновании Сабантуя в Казани. На основную площадку татарского народного праздника, в Березовую рощу поселка Мирный, вместе с ними приехали мэр столицы РТ Ильсур Метшин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

После театрализованного пролога Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся на главном майдане с праздником и заметил, что сегодня Сабантуй в Казани отмечают на трех площадках. «Вчера в Ульяновске мы провели федеральный Сабантуй. Еще несколько Сабантуев пройдет в других регионах. Всего 58 регионов России и 35 стран проводят этот праздник. Сабантуй – это возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру. Это праздник для всех. Желаю успехов и процветания нашей стране», – сказал он.

В своей приветственной речи Ильсур Метшин поблагодарил сельчан за их нелегкий труд. «Отдельный низкий поклон нашим сельчанам, благодаря которым на столе всегда есть хлеб. И сегодня, когда проведены посевные работы, казанский Сабантуй завершает праздник плуга и урожая. Пусть будет богатым урожай. С каждым днем наша республика хорошеет, и это благодаря вам, вашему труду, трудолюбию. Поздравляю с самым любимым многонациональным праздником Сабантуем», – подчеркнул он.

Сергей Цивилев добавил, что «великолепный праздник Сабантуй с успехом проходит по всей нашей огромной стране». «Но страны уже мало, он пошел за рубеж. И уже во многих государствах мира отмечают наш замечательный праздник. Количество этих стран с каждым годом становится все больше. Вчера мы были в Ульяновске, где я с огромным удовольствием принял переходящий кубок проведения федерального Сабантуя в 2023 году в Кузбассе», – заявил он.

По мнению губернатора Кемеровской области, этот праздник захватывает сердца людей, не потому что он зрелищный, красивый и веселый, а потому что «соответствует нашей душе, нашим жизненным принципам – любовь к родине, семье, к труду на благо страны, к детям, уважение к старшим». «И главное – жить, как завещали нам наши предки – в мире и дружбе, в горе и радости – всем как одна семья. В этом огромный успех такого замечательного праздника», – заключил он.

До начала торжественного открытия праздника гости посетили подворья Кукморского, Алексеевского, Заинского, Нурлатского и Менделеевского районов. Каждый муниципалитет продемонстрировал свои успехи и достижения, национальные особенности, а также новшества праздника плуга этого года.