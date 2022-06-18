Минниханов вручил губернатору Кемеровской области символ федерального Сабантуя

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручили символ федерального Сабантуя «Тулпар ат» губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

«В следующем году Кузбасс впервые примет федеральный Сабантуй. Приглашаем всех в Кузбасс», — сказал Цивилев.

Минниханов выразил благодарность руководству Ульяновской области за подготовку праздника. Он отметил, что в этом году Сабантуй проходит в 58 регионах России. Также 35 площадок организовано за рубежом.

Ульяновский губернатор поблагодарил всех причастных к подготовке Сабантуя.

«На месте проведения Сабантуя будет создана детская спортивная школа. Желаю всем крепкого здоровья и душевного спокойствия», — сказал он.

«Сабантуй, имеющий многовековую историю, является символом самобытности татарского народа в XXI веке, средством сохранения его духовного единства, культуры и языка, а также символом силы, мужества, гостеприимства и служения нации. Он знаменует собой окончание весенне-полевых работ, большой праздник, который прославляет героев-полевиков и знакомит нас с нашими культурными ценностями», — отметил Минниханов.

По словам Президента РТ, включение Сабантуя в список духовных сокровищ ЮНЕСКО подтверждает его всемирное признание.

«Пусть этот прекрасный праздник подарит каждому из вас отличное настроение и мотивацию к жизни», — заключил Минниханов.

В празднике на территории ульяновского Парка культуры и отдыха «Победа» и городского ипподрома принимают участие более 500 гостей из 52 регионов страны.