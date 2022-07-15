В Брянской области из-за обстрела повреждена линия электропередачи

Село Некислица Севского района Брянской области сегодня утром подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате повреждена линия электропередачи, заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — отметил губернатор.

По словам Богомаза, после завершения работы оперативных служб к восстановлению ЛЭП приступит выехавшая на место бригада электриков.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Село Некислица находится менее чем в 500 метрах от границы, оно уже обстреливалось 6 июля.

Кроме того, накануне брянский губернатор рассказал, что украинские беспилотники зашли в российское воздушное пространство, после чего обстреляли пограничный пункт и АЗС.