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Ру Тат
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Происшествия
14 апреля 2022  16:41

После вторжения и обстрела ВСУ поселка в Брянской области возбуждено уголовное дело

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Как установило следствие, сегодня военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России на двух боевых вертолетах и произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово в Брянской области.

От взрывов снарядов травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе малолетний ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

#Уголовное дело
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