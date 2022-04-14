После вторжения и обстрела ВСУ поселка в Брянской области возбуждено уголовное дело

Как установило следствие, сегодня военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России на двух боевых вертолетах и произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово в Брянской области.

От взрывов снарядов травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе малолетний ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.