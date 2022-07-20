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Политика
20 июля 2022  19:53

Губернатор Белгородской области заявил о гибели человека при обстреле села

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В Белгородском районе Белгородской области подверглись обстрелу с украинской территории села Журавлевка и Нехотеевка, погиб один местный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г. р. <…> По с. Журавлевка — видимых повреждений нет, обследование продолжается», — написал губернатор.

По словам Гладкова, обстоятельства нахождения впоследствии погибшего местного жителя в селе, которое было расселено еще в конце мая, выясняются. 

Позднее руководитель области уточнил, что в ходе подомового обхода выявлены разрушения у 10 частных домовладений. Кроме того, от взрывов загорелось пшеничное поле — выгорело примерно 20 гектаров хлеба. Сейчас пожар потушен.

«Завтра в тысячу первый раз пойдем убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома», — заключил Вячеслав Гладков.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. В том числе 26 мая было обстреляно село Журавлевка (тогда там погиб один человек), а 27-го — село Нехотеевка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях российских Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

#спецоперация на Украине
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